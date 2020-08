Aanhouding voor opruiing via Social Media in Helmond

De politie hield zaterdag in Helmond een jongen aan voor opruiing. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor oproepen op social media tot rellen in de binnenstad.

Een 17-jarige jongen uit Helmond werd zaterdagmorgen rond 6.30 uur aangehouden in zijn woning. Hij wordt ervan verdacht dat hij de oprichter is van een Instagramaccount waarop de laatste dagen weer veelvuldig werd opgeroepen tot ongeregeldheden. De jongen is meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Er zijn meerdere mobiele telefoons in beslag genomen en die worden onderzocht.

Eerdere ongeregeldheden

Oproepen onder jongeren op social media leidden in Helmond eerder al tot ongeregeldheden. In juni leidde dat tot confrontaties tussen politie en jongeren waarbij met vuurwerk en stenen naar collega’s werd gegooid. Niemand raakte gewond, wel werden zes jongeren aangehouden.

Politie en partners houden de situatie in de Helmondse binnenstad nauwlettend in de gaten. Toen de afgelopen dagen duidelijk werd dat er opnieuw opgeroepen werd tot rellen is dan ook direct een onderzoek gestart. Dat leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de 17-jarige jongen. Het onderzoek loopt nog en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten