Grimmige situatie in Wezep

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 23 augustus twee jongens aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging, belediging van politie-agenten en het negeren van een vordering. Twee agenten zullen bovendien aangifte doen van mishandeling. Het was het sluitstuk van een grimmige situatie in Wezep. Uiteindelijk zestien politie-eenheden moesten naar het Meidoornplein komen om een groep van 50 personen te beteugelen.