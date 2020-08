Meisje (7) gewond bij schietincident

Rond 19.10 uur kreeg de politie een melding van een schietincident in de Vlaardingse woning. Ter plaatse bleek het om een minderjarig slachtoffer te gaan. Hoe zij gewond is geraakt door het vuurwapen is nog in onderzoek maar vooralsnog lijkt het niet op een bewuste actie richting het meisje. Het meisje is ter behandeling naar het ziekenhuis gebracht maar was wel aanspreekbaar. De politie hield de 47-jarige man die ook in de woning was, aan. Het vuurwapen is in beslag genomen en de rol van de man wordt onderzocht.