Gewonde bij steekpartij in Amsterdam

De politie zoekt getuigen van een steekincident dat dinsdagavond 25 augustus rond 19.30 uur plaatsvond aan de Agatha Dekenstraat in Amsterdam. Een 64-jarige Amsterdammer raakte hierbij gewond.

Even na 19.30 uur gaan agenten naar de Agatha Dekenstraat na meerdere belletjes over een ruzie op straat. Daarbij zou het slachtoffer met een scherp voorwerp zijn gestoken. De verdachte - volgens getuigen een donkergetinte man met witte schoenen en een donkergekleurd petje op - ging er daarna vandoor. Het slachtoffer is behandeld door het ambulancepersoneel.