Arrestatieteam houdt ontsnapte TBS'er Henk E. aan op Texel

De ontsnapte TBS'er Henk E. die sinds 4 juli van dit jaar wist te ontsnappen nadat hij werd betrapt bij een woninginbraak in Zoutelande is woensdag door een arrestatieteam (AT) van de politie aangehouden. Dit meldt het Openbaar Ministerie woensdagmiddag.

27 tips

De 61-jarige Henk E. werd door het AT op Texel aangehouden. Dinsdagavond kwamen er bij de politie, naar aanleiding van de uitzending van Opsporing Verzocht, 27 tips binnen over de ontsnapte TBS'er.

Veroordeeld tot celstraf en TBS

Henk E. werd in 1998 tot 6 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor meerdere geweldsdelicten. Hij zit op dit moment in de laatste fase van zijn TBS-traject in het resocialisatiehuis de Blink in Rotterdam maar wist zich te onttrekken aan zijn TBS met verpleging.