Brandmelding datacentrum Rabobank Boxtel

Woensdagnacht kreeg de brandweer rond 5.35 uur een brandmelding bij het datacentrum van de Rabobank aan de Bloemmolen op het bedrijventerrein in Boxtel.

Onderzoek

Naast de brandweer spoedden zich ook twee politie-eenheden naar het terrein van de Rabobank. De brandweer werd opgevangen door de beveiliging en stelde een onderzoek ik. Ook kwamen medewerkers van het bedrijf ter plaatse.

Automatisch brandalarm

Na 40 minuten verlieten de hulpdiensten het terrein. Wat er precies in brand stond is niet bekend, wel was het automatisch brandalarm geactiveerd.