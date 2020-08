Woning in Amsterdam Zuidoost vannacht meerdere keren beschoten

In de nacht van woensdag op donderdag is in Amsterdam Zuidoost een woning beschoten. Dit meldt de politie donderdag.

Meerdere keren beschoten

'De woning werd rond 03.30 uur meerdere keren beschoten. Hierbij zijn gelukkig geen gewonden gevallen', aldus de politie.

Politieonderzoek

Meerdere politie-eenheden, recherche en Forensische Opsporing zijn ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Volgens het Parool zou het de woning betreffen van de moeder van rapper Bigidagoe die zelf afgelopen dinsdag in de Vechtstraat werd neergeschoten. Recherche en Forensische Opsporing hebben uitgebreid onderzoek gedaan op de paats delict en in de omgeving. Er wordt onderzocht of het schietincident een mogelijk verband heeft met de twee eerdere schietincidenten in de Vechtstraat in Amsterdam Zuid.