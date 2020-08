Veewagen gekanteld op N33

Op de N33 is donderdagmorgen een aanhanger van een veetransport gekanteld. Hierdoor konden varkens ontsnappen en de benen nemen. Ook stierf een aantal varkens door het ongeluk, dat tussen Gieten en Rolde plaatsvond.

Bij het ongeluk zijn volgens de politie geen personen gewond geraakt. Inmiddels zijn de varkens die in de sloot waren beland door de brandweer op de kant gehaald. De levende dieren worden bij elkaar gehouden in de berm, tot er vervangend vervoer ter plaatse is.