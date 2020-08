Twee aanhoudingen voor beschieten woning Vechtstraat

De politie heeft twee mannen aangehouden in het onderzoek naar de beschoten woning in de Vechtstraat in Amsterdam Zuid van afgelopen woensdag.

Twee aanhoudingen

Op woensdag 26 augustus 2020, rond 17.00 uur, hield een arrestatieteam in Leeuwarden een 21-jarige Amsterdammer aan. Een aantal uur later, rond 02.30 uur, hield het arrestatieteam een tweede verdachte aan in Amsterdam West. De tweede verdachte is een 20-jarige man uit Amsterdam.