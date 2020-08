Man valt van balkon flatwoning terwijl pan op het vuur staat

Vrijdagmiddag rond 17.10 uur werden de hulpdiensten in Boxtel gealarmeerd voor een incident aan de Keizerstraat in Boxtel. Een man viel van zijn balkon en raakte daarbij gewond.

Pan op het vuur

Ambulancepersoneel ontfermde zich over de man die inmiddels onder een partytent lag van een buurt borrel van woonstichting Joost. Maar omdat in zijn appartement nog een pan op het vuur stond werd de brandweer gealarmeerd.

Stormram

Zij gingen met een stormram de flatwoning binnen. Eenmaal in de woning hebben brandweerlieden de situatie veilig gesteld. Over de ernst van de opgelopen verwondingen is niets bekend.