Fietsbrug van 1,6 miljoen kg vannacht over A2 in Eindhoven geplaatst

In de nacht van zaterdag op zondag is in Eindhoven een nieuwe fietsbrug over de A2/N2 geplaatst. De werkzaamheden voor de plaatsing van de brug begonnen al zaterdagavond. De werkzaamheden verliepen zo vlot dat de brug uiteindelijk sneller op zijn plek lag dan aanvankelijk was ingeschat.