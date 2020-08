Getuigen gezocht van beschieting Club Blu

De politie is op zoek naar getuigen die hebben gezien hoe er vannacht, de nacht van zondag 30 op maandag 31 augustus, werd geschoten op de deur van Club Blu aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam. De politie trof meerdere inslagen in de deur van de hoofdingang van de club. Ook werden er meerdere hulzen gevonden, afkomstig uit een vuurwapen.