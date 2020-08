OM wil woningen van Delftse pandjesbaas verbeurd laten verklaren

Als het aan het OM ligt, worden elf huizen en twee garageboxen van een 49-jarige, Delftse pandjesbaas verbeurd verklaard. Hij zou de woningen, die merendeels in gebruik zijn als studentenhuis, via hypotheekfraude verworven hebben. Ook eist het OM drie jaar cel tegen de man. Dit meldt het OM maandag.

Cash betaalde Passat inbeslaggenomen

In 2017 was informatie bij de politie binnengekomen dat in een van de panden drugs en geld zouden liggen. Inderdaad vonden agenten bij een zoeking in een van de huizen ruim 400 gram hennep en bijna 30.000 euro aan contanten. De Volkwagen Passat die de Delftenaar in Duitsland zou hebben gekocht en contant afgerekend, werd bij die gelegenheid ook in beslag genomen. 'Volgens de officier van justitie kon de verdachte geen verklaring geven voor de herkomst van de contante geldbedragen', aldus het OM.

'In vaste dienst' bij vriend

Uit het onderzoek bleek volgens de officier van justitie verder dat de Delftenaar in 2010 het eerste pand had verkregen via vervalste loonstroken en werkgeversverklaringen. Hij zou in vaste dienst zijn geweest bij een vriend, maar uit de administratie van diens bedrijf blijkt daar niets van. De daarop volgende panden zou hij ook hebben aangekocht met geld waarvoor geen legale bron van inkomsten is gevonden. Toen de Delftenaar duidelijk werd dat er een onderzoek naar hem liep, zou hij zijn ‘vriend’ – een getuige – ook hebben geprobeerd te beïnvloeden: 'Hun zeggen dat ik toen niet bij jou gewerkt heb, nou dat is het enigste waarover je moet verklaren'.

Verwevenheid onderwereld

De officier van justitie neemt dit alles hoog op: 'De verdachte heeft in Delft met crimineel geld een vastgoedportefeuille opgebouwd. Hij verhuurt vooral aan studenten. Dit is een voorbeeld bij uitstek van verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Het tegengaan hiervan is van groot belang. Het voorkomt dat criminelen zich een legitieme status verschaffen en een rol kunnen gaan spelen in de bovenwereld.'

Panden verbeurd laten verklaren

Voor het geheel aan feiten (hypotheekfraude, witwassen, drugsbezit en getuigenbeïnvloeding) eiste de officier van justitie drie jaar gevangenisstraf. Ook wil hij dat de auto en de panden van de verdachte verbeurd verklaard worden. Het gaat daarbij om twee panden aan de Ruivenstraat, drie aan de Julianalaan, twee aan de Kleveringweg, een aan De Vlouw, aan de Willem Dreeslaan, de Van Bossestraat, de Pelikaansingel, de Pootstraat, de Westvest en de Van Gaalenlaan. De rechter doet over twee weken uitspraak.