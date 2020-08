Berging Britse bommenwerper Markermeer begonnen

Naast de stafofficier vliegtuigbergingen van de luchtmacht is ook de bergings- en identificatiedienst van de landmacht (BIDKL) betrokken. De stichting Aircraft Recovery Group 1940-1945 denkt dat het om de BK716 gaat. In dit vliegtuig zaten 7 bemanningsleden. Of het werkelijk om dit toestel gaat en wie er aan boord waren, moet blijken uit de wrakstukken en stoffelijke resten. Voor het identificeren van eventuele stoffelijke resten beschikt de BIKL onder meer over een modern laboratorium.

Het wrak van de Short Stirling werd een aantal jaar geleden gevonden noordwestelijk van het gemaal De Blocq van Kuffeler. De bommenwerper nam in de Tweede Wereldoorlog deel aan de bombardementen op Duitse steden. Bemanningsleden van het Bomber Command waren vrijwilligers. Zij hadden zich verplicht om ten minste een tour van 30 oorlogsvluchten te maken. Velen haalden dit niet. Meer dan 58.000 bemanningsleden van het Bomber Command kwamen om.

Recht gedaan

Majoor Bart Aalberts is de stafofficier vliegtuigberging: “Nu, na meer dan 75 jaar, gaan we het kapotgeslagen vliegtuig bergen. We hopen definitief vast te stellen om welk toestel het gaat en de stoffelijke resten van de vermiste bemanningsleden terug te vinden. Zo krijgen hun nabestaanden na al die jaren duidelijkheid en kunnen ze afscheid nemen. En wordt recht gedaan aan het ultieme offer dat deze bemanning voor onze vrijheid bracht.”

Munitie

Vanwege de mogelijke aanwezigheid van munitie zijn er explosievenexperts van de aannemer betrokken. Met een GPS-gestuurde graafmachine wordt nu een stuk van 75 bij 75 meter minutieus afgegraven, Slib en klei worden op grote wrakdelen en explosieven gecontroleerd en vervolgens naar een nabijgelegen werkeiland gebracht. Hier wordt het verder gezeefd en gecontroleerd op stoffelijke resten, persoonlijke bezittingen, vliegtuigonderdelen en archeologische vondsten.

Nationaal programma berging vliegtuigwrakken

De berging maakt deel uit van het Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken. Dit zorgt voor de berging van meer dan 30 vliegtuigwrakken waarbij het vinden van stoffelijke resten kansrijk wordt geacht.

De berging duurt ongeveer 4 à 5 weken, afhankelijk van de weersomstandigheden.