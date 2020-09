ProRail start campagne tegen spoorlopers

Ondanks verschillende preventieve maatregelen die ProRail in de afgelopen jaren nam, steeg het aantal treinstoringen veroorzaakt door spoorlopers in 2019 naar 3.289 gevallen. Een stijging van drie procent ten opzichte van 2018 en maar liefst dertien procent ten opzichte van 2015. Van alle oorzaken van treinstoringen, stond de oorzaak ‘spoorloper’ met stip op nummer één (36%), gevolgd door ‘dieren op het spoor’ (8%) en ‘wisselstoringen’ (7%). Dagelijks zorgen spoorlopers in totaal voor ruim 4,5 uur aan vertraagde treinen. Hierdoor komen iedere dag weer vele tienduizenden treinreizigers te laat op hun bestemming aan. Zij missen hun aansluiting en lopen belangrijke afspraken mis.

Domino-effect

Iedere spoorloper veroorzaakt een domino-effect op het drukke Nederlandse spoor. Wanneer een machinist een wandelaar of fietser langs het spoor ziet – wat erg schrikken is – moet de trein uit veiligheid remmen en fors langzamer gaan rijden. Ook de treinen daarachter en de tegemoetkomende treinen moeten daardoor hun snelheid aanpassen. Op het drukke Nederlandse spoor ontstaat direct een soort treinfile.



Maar het domino-effect gaat ook verder, buiten het spoor. Reizigers komen bijvoorbeeld te laat op hun afspraak of moeten deze verzetten. Je kan je voorstellen dat je collega dan pas later van kantoor weg kan, waardoor die weer een belangrijke afspraak bij de fysio mist.

Spoorlopers: vaak onbewust, toch grote gevolgen

Spoorlopers zijn mensen die bijvoorbeeld hardlopen of fietsen in de natuur en daarbij gevaarlijk dicht langs het spoor komen. Soms zijn het kinderen die aan het spelen zijn, wildplukkers die in de buurt van het spoor bramen zoeken of mensen die een sluiproute nemen. Onder spoorlopers verstaat ProRail niet mensen die bijvoorbeeld bewust waarschuwingslichten bij een overgang negeren. Spoorlopen heeft veel maatschappelijke gevolgen, door de schrik die zij machinisten aanjagen en de vertragingen die zij veroorzaken.



Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) becijferde eerder dat de totale maatschappelijke kosten van verstoringen op het spoor jaarlijks vier- tot vijfhonderd miljoen euro bedragen. Bedenk dat spoorlopen voor meer dan een derde van het aantal verstoringen zorgt en je ziet dat wegblijven bij het spoor de samenleving al gauw tientallen miljoenen euro’s per jaar oplevert.

Veel onwetendheid

“Dicht bij het spoor komen is allereerst hartstikke gevaarlijk,” zegt CEO van ProRail John Voppen. “Sommige mensen doen het opzettelijk, anderen weten gewoon niet hoeveel problemen zij veroorzaken. Met deze nieuwe campagne laten we spoorlopers inzien welk domino-effect zij in gang zetten en hopen we dat zij voortaan twee keer over de gevolgen nadenken.”



“Het is enorm schrikken wanneer je vanuit de cabine iemand dichtbij het spoor ziet komen en ik maak mij daar ook wel boos over”, aldus Duncan Hulleman, treinmachinist bij Keolis. “Het is goed als spoorlopers zich beter realiseren wat ze bij machinisten en treinreizigers veroorzaken. Spoorlopen is gewoon heel gevaarlijk, dus doe het niet!”



De campagne wordt ingezet bovenop diverse andere initiatieven die ProRail afgelopen jaren nam. Zo investeerde de spoorbeheerder de afgelopen jaren miljoenen euro’s in hekken, waarschuwingsborden en camera’s langs het spoor. Ook werden buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van ProRail voorzien van GPS waardoor Verkeersleiding van ProRail de dichtstbijzijnde BOA’s op een melding kan afsturen. Voor spoorlopen schrijven zij een boete van €140,- uit.