Aantal meldingen verkrachting fors toegenomen

Sinds de vorming van de Nationale Politie in 2013 worden de cijfers van meldingen centraal bijgehouden. In 2013 stapten 1245 slachtoffers van een verkrachting naar de politie. In 2019 waren dit er 2000 volgens het CBS. Dit is een toename van 60 procent.

De verklaring hiervoor kan zijn dat er een betere hulpverlening is voor slachtoffers denkt het Centrum Seksueel Geweld. Ook de #MeToo beweging heeft een taboe doorbroken en lieten slachtoffers van ongewenste seksuele ervaringen van zich horen.