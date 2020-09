Tbs geëist tegen zoon die ouders met geweld ombracht

Ouders om het leven gebracht

De man wordt ervan verdacht dat hij in oktober vorig jaar thuis zijn ouders met veel geweld om het leven heeft gebracht. 'Een drama dat de hele familie heel veel pijn en verdriet heeft gedaan en dat zal blijven doen', aldus de officier van justitie vandaag op zitting.

Doodslag bewezen

Volgens het OM kan wettig en overtuigend worden bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag van zijn ouders. In de periode daarna heeft de man zich volgens de officier ook schuldig gemaakt aan de mishandeling van een verpleegkundige en een drietal medewerkers van de penitentiaire inrichting waarin de man na zijn aanhouding verbleef.

Geen voorbedachte rade

Volgens de officier van justitie is er geen sprake geweest van voorbedachte rade: de man zou gedurende de avond stemmen in zijn hoofd hebben gehoord die hem opdroegen zijn ouders te doden. De beslissing om hen werkelijk te doden is echter plotseling gemaakt en direct tot uitvoering gebracht. De gedragingen van de man lijken naar oordeel van het OM het gevolg te zijn van een hevige gemoedsopwelling en niet van een gedachtenproces over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad. Hiermee kan moord al met al niet wettig en overtuigend bewezen worden, aldus de officier.

'Zeer ernstige psychotische toestand'

Uit onderzoeken van deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC) blijkt dat de man tijdens en in de aanloop naar de doodslag op zijn vader en moeder in een zeer ernstige psychotische toestand verkeerde. De officier concludeerde dat ook de mishandelingen van de verpleegkundige en de medewerkers van de penitentiaire inrichting hebben plaatsgevonden in een psychotische toestand. Volgens de deskundigen zou de man volledig ontoerekeningsvatbaar moeten worden verklaard. Het OM sluit zich aan bij dit advies en stelt dat verdachte wegens ontoerekeningsvatbaarheid door de rechtbank dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

'Kans op recidive groot'

De kans op recidive is groot, aldus de deskundigen. Een langdurige behandeling in een forensische kliniek is volgens hen noodzakelijk. Het OM gaat daar in mee en eist dat de rechtbank de door de deskundigen geadviseerde tbs-maatregel met dwangverpleging oplegt om herhaling in de toekomst te voorkomen.