'Friezen en Drentenaren vrijen het veiligst'

Bij de Drentenaren stond het genot van de vrouw voorop en Zeeuwen ontpopten zich deze zomerperiode tot ware masseurs. In Overijssel speelde men op reis maar wat graag erotische bordspelletjes en de Friezen vreeën in de vakantie het vaakst veilig. Dat blijkt uit landelijk onderzoek onder kopers van erotische producten. Wat zijn de meest opvallende verschillen tussen de provincies?

De erotische webshop EasyToys liet onafhankelijk onderzoeksbureau Marketeffect ruim 1000 Nederlanders tussen de 20 en 68 jaar ondervragen over hun seksuitgaven van afgelopen zomer. EasyToys is onderdeel van EDC Retail, Europees marktleider op het gebied van online erotiekverkoop.

Vakantiegeld naar seksartikelen

Van alle mensen die deze zomer erotische artikelen kochten heeft ongeveer de helft hiervoor vakantiegeld aangeboord. Als voornaamste redenen om juist in de afgelopen maanden geld uit te geven aan erotiek werden genoemd: ‘Ik besteedde meer tijd met mijn partner’ (25 procent), ‘Ik was meer thuis’ (21 procent), ‘Ik ervoer veel stress’ (13 procent) en 'Ik voelde me eenzaam’ (12 procent).

Seksuoloog Talitha Rodenhuis is niet verbaasd over de resultaten: “Ik kan me goed voorstellen dat het isolement en de stress van afgelopen tijd ervoor zorgen dat Nederlanders nu zoeken naar een uitlaatklep. Mensen worden weer wat losser en zoeken elkaar meer op. Aanraking en seks zijn immers voor velen een basisbehoefte.”

Experimenteren op vakantie

De afgelopen vakantiemaanden waren mannen meer met seksualiteit bezig dan vrouwen. Een derde van de mannen gaf aan op vakantie meer met seks te experimenteren dan thuis, twee keer zo veel als de ondervraagde vrouwen. Ook vonden veel meer mannen dan vrouwen seks op vakantie belangrijk: 55 om 37 procent.

Inwoners van de Randstad blijken bijna twee keer zoveel op vakantie te experimenteren (31 procent) als de rest van Nederland (18 procent). Niet zo gek, want meer dan de helft (52 procent) van de Randstedelingen vindt dat seks helpt om meer te genieten tijdens vakantie. De Limburgers experimenteren het meest als ze op reis zijn: 34 procent. Erotische experimentjes tijdens de vakantie bleken aan Brabanders echter niet besteed. 73 procent gaf aan geen seksartikelen te hebben gekocht deze vakantieperiode.

Overijssel duurste seksartikelen

Seksartikelen waren het populairst in Gelderland, Groningen en Drenthe. Daar gaven respectievelijk 64, 58 en 57 procent van de ondervraagden aan regelmatig erotica te kopen. Waar het aankomt op de bedragen die aan seksartikelen werden gespendeerd, spande Overijssel de kroon. In de afgelopen zomervakantie gaf 22 procent van de respondenten uit die provincie meer dan 200 euro uit aan erotica.

Ook de Groningers keken niet op een cent. De helft van de Groningse respondenten besteedde boven de 100 euro aan seksartikelen. De Zeeuwen waren het zuinigst: alle Zeeuwse respondenten gaven aan niet meer dan 50 euro te hebben uitgegeven aan erotica. Ook in Drenthe en Gelderland waren het met name de goedkope toys die in de winkelmand belandden.

Gelderland meeste koppeltoys

Drentse vrouwen kwamen er deze zomerperiode het beste van af. Niet alleen spendeerden Drentenaren van alle Nederlanders het meest aan lingerie, ook werd in die provincie een groot deel van het geld dat aan erotica werd besteed uitgegeven aan toys voor de vrouw. In Gelderland was er het meest plezier voor twee. Daar gaf driekwart van de ondervraagden geld uit aan koppeltoys, gevolg door Overijssel waar 56 procent koppelspeeltjes aanschafte.

De mannen komen het best aan hun trekken in Flevoland, alwaar 58 procent geld uitgaf aan toys exclusief voor de man. Mannen uit Noord-Brabant kwamen er het bekaaidst van af: slecht 8 procent van de Brabanders schafte deze zomer een sekstoy speciaal voor heren aan.

Friezen en Drentenaren vrijen het veiligst

In Zeeland werd wat afgemasseerd de afgelopen maanden. Honderd procent van de Zeeuwse respondenten heeft deze zomer geld uitgegeven aan massageolie en glijmiddel. Ook erotische bordspelletjes werden het meest in deze provincie aangeschaft, op de voet gevolgd door Overijssel. Opvallend, want de rest van Nederland bleek niet zo in de spelletjesmodus tijdens de zomerdagen.

Tot slot werd er het veiligst gevreeën in Friesland en Drenthe. In beide provincies heeft afgelopen zomer 69 procent van de ondervraagden voorbehoedsmiddelen aangeschaft. In Utrecht, Flevoland, Overijssel en Zeeland belandden daarentegen zelden condooms in de winkelmand.