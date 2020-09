Man heeft dodelijke schietpartij Uden bekend

De 19-jarige man die in de nacht van woensdag op donderdag werd aangehouden in verband met een dodelijke schietincident aan de Leeuwerik, heeft bekend de fatale schoten te hebben afgevuurd.

De man werd in de vroege donderdagochtend door een arrestatieteam van zijn bed gelicht en zit sindsdien vast. Tijdens zijn verhoor later op de dag verklaarde hij inderdaad de schutter te zijn geweest. Naar het zich laat aanzien was een uit de hand gelopen deal met het slachtoffer over verdovende middelen de directe aanleiding voor zijn daad. In de loop van de dag doorzocht het rechercheteam de woning van de man in Vortum-Mullem. Op dit moment laat de stand van het onderzoek het niet toe het resultaat van deze doorzoeking te delen.

Ondanks de bekentenis van de verdachte gaat het onderzoek in volle omvang verder. Zijn verklaring over wat er gebeurd zou zijn wordt daarin meegenomen en afgezet tegen de overige bevindingen van het onderzoeksteam. Dat zal nog geruime tijd in beslag nemen.