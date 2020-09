Twee parachutisten neergestort op vliegveld Teuge

Het ongeval gebeurde rond half vier. Door nog onbekende oorzaak raakten de parachutisten, los van elkaar, in de problemen. Het zwaargewonde slachtoffer is per traumahelikopter naar een ziekenhuis overgebracht. De andere per ambulance. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van beide ongevallen.