Jonge papegaai laat zich niet vangen in Boxtel

Een 12 weken oude papagaai zit al enige tijd hoog ik een boom aan de Van der Voortweg in Boxtel. Donderdag nam het jonge beestje 'de vleugels' en vloog weg maar vrijdagochtend werd hij opgemerkt in een hoge boom nabij de Dommel aan de Van der Voortweg.

Lokken

Met voer en gefluit werd het beestje gelokt maar zonder resultaat. Met een ladder werd zo hoog als mogelijk in de boom geklommen maar het beestje kon niet worden bereikt.

Brandweer

Vanmiddag werd de brandweer ingeschakeld, zij hadden echter een ladder die net zo hoog reikte, maar is overleg met de eigenaar van de papagaai werd getracht het beestje te verjagen met een waterstraal. Ook deze actie van de brandweerlieden slaagde niet.

Bivak

De eigenaar is ten einde raad en heeft zelfs de kooi en alle speeltjes van het beest naar het parkeerterrein van een naastgelegen school verplaatst. De brandweer is hun hulpactie gestaakt, de eigenaar blijft in afwachting wat het beestje doet aan de voet van de boom bivakkeren.