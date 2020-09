Opnieuw vier verdachten aangehouden voor rellen in Utrecht

De politie heeft nog vier verdachten aangehouden die strafbare feiten pleegden bij de rellen op 14 augustus in Utrecht. Het gaat om jongens van 13, 15, en 17 en 18 jaar oud. De politie verwacht meer aanhoudingen te doen.

Na de rellen is een rechercheonderzoek gestart om op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen verdachten aan te houden die vernielingen pleegden en geweld gebruikten tijdens de rellen. Er werden al drie personen aangehouden die op internet opriepen om te gaan rellen, en drie jongens die vernielingen pleegden en stenen en vuurwerk naar de politie gooiden.

Op 30 augustus heeft de politie nog een 18-jarige Utrechter aangehouden die duidelijk op beeld een camerapaal vernielde tijdens de rellen op 14 augustus (op dat moment was hij 17 jaar oud). Op dinsdag 1 september is een 13-jarige jongen uit Harmelen aangehouden die op 14 augustus stenen gooide naar een ME-voertuig. Donderdag 3 september hielden agenten een 15-jarige Utrechtse jongen aan die tijdens de rellen een bushokje vernielde, een camerapaal in brand stak en vuurwerk gooide. Op dezelfde dag werd ook een 17-jarige Utrechtse jongen aangehouden die vuurwerk gooide.