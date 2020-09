Telefoondief snel ingerekend

De politie heeft een in Sluiskil een 38-jarige man aangehouden voor het ontvreemden van een telefoon. De man ontvreemde de telefoon vermoedelijk in een supermarkt aan het Szydlowskiplein in Axel.

Een vrouw was daar op vrijdagmiddag 4 september haar boodschappen afgerekend en had haar telefoon weggelegd toen ze afrekende. Vervolgens was de telefoon weg. Agenten kwamen na onderzoek uit bij de verdachte. De telefoon werd bij hem aangetroffen. Hij is aangehouden en het toestel is teruggegeven aan het slachtoffer. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.