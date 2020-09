Verdachte slaapt met acht messen onder zijn bed

Begin mei vond er een steekincident plaats in de Oostgaarde in Capelle a/d IJssel. Uit angst voor de verdachte was de politie niet op de hoogte van de zaak. Tot op een dag in augustus, waarna meteen een onderzoek is gestart. En dat was nog niet te laat. Vandaag leverde dat de aanhouding op van een 19-jarige jongen uit Rotterdam. Hij sliep met vijf messen onder zijn matras. En drie zaten er in een doos onder zijn bed. Een mes met twee snijvlakken en een valmes. Beide verboden.

Bij een steekincident op 1 mei aan de Hebriden in Capelle raakte een jongen licht gewond. Omdat er uit angst pas in augustus aangifte werd gedaan, kregen rechercheurs de zaak maanden later onder ogen. Maar na een doortastend onderzoek kon er zaterdag een 19-jarige jongen worden aangehouden in Capelle a/d IJssel. In overleg met de Officier van Justitie is zijn huis in Rotterdam-Zuid ook meteen doorzocht. Zijn kamer bracht niet veel goeds. Onder zijn matras lagen vijf messen, waarvan twee kapmessen. Onder zijn bed stond een doos met nog drie messen en in zijn rugzak zaten er ook nog twee, die allebei verboden zijn. De messen onder zijn matras zijn niet strafbaar, want hadden niet aan beide kanten een snijvlak. Maar het hebben van welke messen dan ook in je kamer heeft sowieso weinig goeds in de zin en zorgt voor zorgwekkende toestanden in huis en op straat. De 19-jarige Rotterdammer is aangehouden en mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.