Drie aanhoudingen na reeks diefstallen e-bikes

De politie heeft drie mannen aangehouden na een reeks diefstallen van e-bikes in de omgeving van Ermelo. Het gaat om een 32-jarige man uit Ermelo, een 34-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats en een 36-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats.

De afgelopen weken was er een opvallende stijging te zien van het aantal diefstallen van e-bikes in de omgeving van Ermelo. Onderzoek van de politie leidde op vrijdag 28 augustus naar een loods aan de Tolweg in het dorp. Er werden vijftien fietsen aangetroffen. De 32-jarige Ermeloër was aanwezig in de loods en kon direct worden aangehouden. In de schuur bij zijn woning werden nog eens vijf fietsen aangetroffen.

Loods om fietsen ‘om te katten’

Een dag later werden de andere twee mannen bij de loods aangehouden. Zij kwamen twee fietsen brengen die kort daarvoor waren gestolen in Midden-Nederland. De loods aan de Tolweg was ingericht om er fietsen ‘om te katten’. Gestolen fietsen worden dan van andere kenmerken voorzien voordat ze worden doorverkocht.

Inmiddels is duidelijk dat het om gestolen fietsen gaat uit Oost- en Midden-Nederland. De politie heeft de rechtmatige eigenaren van de fietsen benaderd.