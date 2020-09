Dode bij steekpartij in Den Haag

De recherche is een onderzoek gestart naar een steekincident op de Schoutendreef op zaterdag 5 september. Rond 16.10 uur werd een gewonde man in de portiek van een woning aangetroffen. De man van 38 jaar uit Den Haag blijkt te zijn neergestoken en overleed korte tijd later aan zijn verwondingen.