Man mishandeld bij verkeersruzie op A16

Een 48-jarige man uit Nieuwegein is zondagavond bij een verkeersruzie op de A16 fors mishandeld. De dader, de bestuurder van een auto met Frans kenteken is nog spoorloos. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het geweldsincident.