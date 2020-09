Liftmonteur zit vast op lift

De brandweer werd maandagavond rond 21.45 uur gealarmeerd voor een liftopsluiting op het NS-station aan het Stationsplein in Boxtel. Echter zat er deze keer niemand in de lift, maar op de lift.

Een liftmonteur zat bovenop de liftkooi en was bezig met het oplossen van een storing. Op enig moment bleek dat hij zijn positie niet meer kon verlaten en werd hulp ingeroepen. De brandweer wist de liftmonteur met een ladder uit de liftschacht te bevrijden. Ook een beveiligingsbeambte was inmiddels ter plaatse, welke het incident op het station verder afwikkelde. Hoe lang de liftmonteur in de liftschacht heeft vastgezeten is niet bekend.