Minister maakt zich zorgen om snel oplopende coronacijfers

Niet eerder liep het aantal besmettingen zo snel op. Dit blijkt uit een vraag-en-antwoordsessie met minister De Jonge van Volksgezonheid over het coronabeleid.

Tegenover de NOS zei de minister: "We zien nu wel de cijfers oplopen. Het aantal is veel hoger dan gisteren en eergisteren. Eigenlijk is dit het hoogste aantal in maanden", zei De Jonge. Volgens hem is de stijgende trend reden tot zorg.