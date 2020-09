4 tips voor succesvol ondernemen in 2020

De coronacrisis heeft veel invloed op het ondernemerschap overal ter wereld - ook Nederlanders merken hier de nodige effecten van in het bedrijfsleven. Klanten binnenhalen en behouden is vaak al lastig genoeg, laat staan in een wereldwijde economische crisis. Gelukkig zijn er tips die je op kunt volgen om je bedrijf een beetje staande te houden in deze tijd. Hieronder lees je enkele eenvoudig toe te passen tips voor succesvol ondernemen in 2020.

Waarom (opnieuw) investeren in je bedrijf?

De economische gevolgen van corona zijn goed zichtbaar in de Nederlandse samenleving. Kleine en zelfs grotere bedrijven zijn dit jaar failliet gegaan en de hele arbeidsmarkt is veranderd. Zo heeft één op de drie jongeren studie- of werkplannen aangepast, omdat bepaalde doelstellingen niet meer haalbaar zijn. Voor bestaande ondernemers is het daarom des te belangrijker om extra aandacht te besteden aan het bedrijf om succes te behalen en te behouden.

Hierbij maakt het niet uit of je net bent begonnen met ondernemen of wanneer je al wat jaren bezig bent in het vak. Over het algemeen geldt wel dat des te langer je bezig bent en je een goed fundament voor je bedrijf hebt, des te groter de overlevingskansen zijn van je onderneming. Onderstaande tips zijn echter voor verschillende soorten bedrijven toepasbaar.

Leer je doelgroep goed kennen

Nu is het misschien wel belangrijker dan voorgaande jaren om je te focussen op je doelgroep. Wanneer je weet hoe je doelgroep precies is ingedeeld en wat zij willen en verwachten, is het eenvoudiger om succesvol te ondernemen. Je kunt met die mensenkennis namelijk precies inspelen op wat je doelgroep wil. Men zegt niet voor niets dat mensenkennis goud waard is; in het geval van succesvol ondernemen is dat 100% de waarheid. Hierbij kun je jezelf een aantal belangrijke vragen stellen:

● Wat wil de doelgroep wel en wat willen deze mensen absoluut niet?

● Wat is de financiële situatie van je doelgroep? Wat kunnen en willen ze betalen voor bepaalde diensten?

● Hoe wordt er nagedacht over jouw branche? Is het een niche of moet je je doelgroep echt voor je winnen?

● Waarmee kun je je doelgroep overtuigen om jouw diensten of producten te kopen?

Wanneer je een duidelijk antwoord hebt op bovenstaande vragen weet je wat je doelgroep is en kun je daarop inspelen.

Focus je op online boekhouding

Om de volle aandacht te kunnen hebben voor je bedrijf is het belangrijk dat je bepaalde bijzaken zo eenvoudig en efficiënt mogelijk kunt laten verlopen. Een van die zaken is je administratie. Veel ondernemers zitten zelf wekelijks te ploeteren met de financiële kant van hun bedrijf. Dit kan veel gemakkelijker en vooral veel sneller: maak gebruik van een online boekhoudprogramma zodat je tijd overhoudt voor je bedrijf. Met online boekhouden heb je waar je ook bent toegang tot je administratie. Hier hoef je niet eens voor op kantoor te zijn, wat ideaal is in deze tijden van thuiswerken.

Je kunt met dit soort software je gehele administratie digitaliseren: van het bewaren van financiële gegevens tot aan het aanmaken en versturen van automatische facturen. Hoewel de overstap op online boekhouding zelf nog niet de key to success is, helpt het je wel om meer tijd over te houden voor de zaken die er echt toe doen om succesvol te ondernemen.

Denk aan lange én korte termijn doelstellingen

Met de tijd die je bespaart door een online boekhoudprogramma aan te schaffen heb je tijd over om na te denken over de lange en korte termijn doelstellingen van je bedrijf. Om succes te hebben, is het goed om beide doelstellingen uitgewerkt te hebben. Iedere succesvolle ondernemer werkt namelijk vanuit een overzichtelijke toekomstvisie. Hierbij weet je precies waar je onderneming over pak en beet vijf jaar staat en wat je op dat punt bereikt wilt hebben.

Pas wanneer je je doelstellingen voor zo’n lange termijn hebt bepaald, kun je je focussen op de korte termijn doelstellingen. Je kunt de lange termijn plannen zelfs opdelen in korte, hapklare doelen waarmee je direct aan de slag kunt gaan. Bundel dergelijke ideeën en plannen in een (nieuw) ondernemingsplan en ga actief aan de slag - alleen (in het geval van ZZP’er) of met je medewerkers (in het geval van MKB’er).

Investeren is goud waard voor de toekomst

Hoe dubbel het ook klinkt in een tijd van crisis: heb je de mogelijkheid om te investeren in je bedrijf in de vorm van middelen of personeel? Doe dat dan. Geen enkel bedrijf is écht groot geworden zonder investeringen. Natuurlijk kun je dit met gepaste voorzichtigheid doen, maar het maken van een investering is nodig om een basis te hebben en die basis uit te laten groeien tot een succesvolle onderneming. Dit betekent overigens niet dat je zomaar mensen moet gaan aannemen. Nee, kijk juist goed naar wie je aanneemt: wat zijn de kwaliteiten en wat kan zo iemand voor het bedrijf betekenen?

Welke medewerker goed past is per bedrijf verschillend. Het is hierbij namelijk relevant om te kijken naar de bedrijfscultuur. Medewerker X kan misschien heel goed passen binnen eenzelfde soort bedrijf in een andere stad, maar is geen goede match met jouw onderneming. Steek daarom zeker de nodige tijd in het vinden van kwalitatief personeel zodat jullie samen aan de slag kunnen gaan met het groeien en succesvol worden en zijn van het bedrijf.