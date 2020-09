FIOD houdt verdachten aan in grootschalige handel met merkvervalste goederen

Op donderdag 10 september heeft de FIOD vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man en een 25-jarige vrouw uit Den Haag. Zij worden verdacht van handel in merkvervalste goederen, witwassen en uitkeringsfraude. Een man van 41 jaar uit Den Haag wordt verdacht van witwassen en een 22-jarige man uit Monster van handel in merkvervalste goederen. Beiden zijn ook aangehouden.

Er zijn woningen en bedrijfspanden doorzocht in Den Haag, Monster, Santpoort, Amsterdam en Rotterdam. Daarbij is beslag gelegd op administratie, contant geld, een auto en merkvervalste goederen. Ook zijn accounts op Instagram, waar de merkvervalste goederen werden aangeboden, in beslag genomen. De accounts zijn door de FIOD en het Openbaar Ministerie (OM) voorzien van banners.

Het onderzoek staat onder leiding van het OM Noord-Holland. De FIOD wordt bijgestaan door specialisten van de Douane om merkvervalsing te determineren. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De aangehouden verdachten zitten in beperkingen.