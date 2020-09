Sepot in zaak arrestaties sinterklaasintocht Apeldoorn

De groep wilde pepernoten of snoepgoed uitdelen, verkleed als zwarte piet. Dit is vooraf niet gezien als een demonstratie die moest worden aangemeld. De aanwezigheid van de groep kreeg mogelijk alsnog het karakter van een demonstratie doordat leden van de groep in gesprek gingen met de pers en leuzen riepen naar het publiek. De politie heeft de groep daarom bevolen zich naar het demonstratievak te begeven. Omdat de groep daaraan geen gehoor gaf, zijn elf mensen aangehouden.

Het OM stelt vast dat het uitdelen van pepernoten verkleed als zwarte piet geen betoging is geweest in de zin van de Wet openbare manifestaties. Verkleed zijn als zwarte piet was toegestaan. Het onderzoek van de politie heeft niet duidelijk gemaakt wat er door de groep tegen de pers en het publiek is gezegd. Daarom kan niet worden vastgesteld of de gedragingen van de groep door de uitlatingen wel het karakter kregen van een demonstratie. Achteraf bezien is daarom niet vast te stellen of de aanwijzing die de groep kreeg om naar het demonstratievak te gaan, bevoegd is gegeven. De zaken zijn daarom geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.