Man belt politie terwijl hij wordt bedreigd door straatrovers met mes

Vrijdagavond kon de politie, dankzij snel en koelbloedig handelen van het slachtoffer van een gewapende straatroof in Tilburg, één van de daders snel in de kraag grijpen. 'Een tweede dader is wist te ontkomen', zo laat de politie zaterdag weten.