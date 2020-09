Heetste Prinsjesdag ooit verwacht, nazomer is tropisch

Het kan dinsdag wel eens de heetste Prinsjesdag ooit worden. Het KNMI verwacht dat het kwik begin komende week fors gaat stijgen. Ook zondag zijn de temperaturen al aangenaam die uiteenlopen van 21°C op de Wadden tot 26°C in Limburg.

Maandag tropische temperaturen

Voor maandag verwacht het KNMI de eerste tropische dag in deze nazomer. De maximum temperaturen lopen dan uiteen van 25°C in het Waddengebied tot 32°C in het zuidoosten.

Prinsjesdag

Naar verwachting zal het dinsdag ook behoorlijk warm worden. In Den Haag waar Prinsjesdag wordt gehouden kan het kwik mogelijk de 30 graden aantikken en daarmee een nieuw warmterecord vestigen. Het oude record staat nu nog 28,7 graden. Die temperatuur werd officieel op dinsdag 19 september in 1961 geregistreerd, al weer bijna 60 jaar geleden. In de rest van Nederland kan het kwik zelfs nog een graadje verder stijgen naar maximaal 31 graden.