Man (31) bestelt drankje aan bar en overlijdt kort daarna

Een man 31-jarige man uit Kaatsheuvel is in de nacht van zaterdag op zondag komen te overlijden. Dit meldt de politie zondag.

'In slaap gevallen aan bar'

Rond 01.20 uur kwam de betreffende man een café binnen aan de Stationsstraat in Waalwijk. Daar bestelde hij aan de bar een drankje. Enige tijd daarna gaf de man de indruk dat hij met zijn hoofd op zijn armen aan de bar in slaap was gevallen.

Reanimatie

Eenmaal rond sluitingstijd reageerde hij echter niet meer op het verzoek naar buiten te gaan. 'Hij werd naar buiten gedragen waar hij ineen zonk. Direct werd een ambulance gebeld en werd een reanimatie gestart. Die mocht echter niet meer baten', aldus de politie.

Oproep

Naar aanleiding van het overlijden van de man is de politie op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over de persoon of de omstandigheden waaronder hij is komen te overlijden. Vooralsnog gaat de politie niet uit van een misdrijf