Prinsjesdag 2020

Elke derde dinsdag van september is het Prinsjesdag, de opening van het nieuwe werkjaar van de Staten-Generaal (de Eerste Kamer en Tweede Kamer). Koning Willem-Alexander spreekt tijdens de Vergadering der Staten-Generaal de Troonrede uit. In de Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar.

De activiteiten bij de viering van Prinsjesdag 2020 zullen worden aangepast als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De Verenigde Vergadering vindt dit jaar niet plaats in de Ridderzaal, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Het militair ceremonieel bij de Grote Kerk is sterk beperkt. Ook de balkonscène bij Paleis Noordeinde vervalt.

De gebruikelijke rijtoer van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima, Prins Constantijn en Prinses Laurentien gaat dit jaar ook niet door. Het Koninklijk gezelschap komt per auto aan bij de Grote Kerk om 13.15 uur:

drs. C. Breedveld, Grootmeester en drs. M.L.A. Gravin van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael, Grootmeesteres.

Prins Constantijn en Prinses Laurentien

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima

Schout-bij-nacht drs. L.H.I. Brummelaar MPM, Adjudant-generaal.

In de Grote Kerk spreekt de Koning in de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal de Troonrede uit. Daarin geeft de regering aan wat de belangrijkste plannen zijn voor het komende jaar.