Artikel 12-procedure gestart om Akwasi alsnog te vervolgen

Met behulp van een Artikel 12-procedure willen zeker 10 van de 44 mensen die aangifte hebben gedaan tegen rapper Akwasi, dat het Openbaar Minister (OM) in Amsterdam tot vervolging overgaat. Dit meldt het AD.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat het OM niet overging tot vervolging van Akwasi voor zijn uitspraken tijden een Black Lives Matter-protest in Amsterdam. Hier zei hij dat hij hoogstpersoonlijk Zwarte Piet in zijn gezicht zou trappen.

Na een gesprek met de rapper door officier Jacobien Vreekam is er besloten om Akwasi niet te vervolgen. De uitspraak riep meteen de schijn van partijdigheid op omdat Vreeman tot en met juli samen met een voorman van Kick Out Zwarte Piet in het bestuur zat van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

Ondanks dit blijft het OM achter de beslissing staan. Een rechter zal bekijken of het OM alsnog moet overgaan tot vervolging van Akwasi.