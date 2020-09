Testbericht Amber Alert

AMBER Alert stuurt vandaag een testbericht. Dit gebeurt twee keer per jaar in heel Nederland. Het testbericht is ongeveer 30 minuten actief. Door dit bericht wordt de werking van het landelijke vermiste kinderenalarm publiekelijk gecontroleerd. Er wordt duidelijk aangegeven dat het om een testbericht gaat en dat je niets hoeft te doen.

Waar is het testbericht zichtbaar?

Het testbericht is o.a. te zien in de AMBER Alert app, op onze social media pagina’s en via de kanalen van onze partners. Daarnaast ontvangt ook iedereen die zich heeft aangemeld voor de AMBER Alert e-mail het testbericht. Let op: Het testbericht wordt niet per SMS verstuurd.

Waarom een testbericht?

Door de jaren heen is AMBER Alert uitgebreid naar drie miljoen deelnemers, waaronder duizenden partners. Omdat het systeem 24/7 paraat moet staan om al deze mensen razendsnel te bereiken bij een urgente kindervermissing, wordt het intern continu gecontroleerd en verbeterd. Met deze publieke test zetten we nog een extra stap om de werking van het systeem te garanderen.