Zoon (27) die beide ouders ombracht krijgt tbs met dwangverpleging

Psychotische toestand

De man bracht in oktober 2019 in een psychotische toestand zijn ouders met fors geweld om het leven. Als gevolg hiervan moeten de nabestaanden zonder hen verder leven, wat voor hen een groot gemis is en veel pijn en verdriet veroorzaakt. Ook de man zelf zal moeten leven met het gruwelijke besef dat hij zijn eigen ouders, van wie hij hield en die belangrijke steunfiguren voor hem waren, heeft gedood.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

De man is de afgelopen maanden in het Pieter Baan Centrum onderzocht door verschillende deskundigen. Naar aanleiding van dit onderzoek is een rapport over de man uitgebracht. Uit het rapport blijkt dat bij de man onder meer sprake is van schizofrenie. De deskundigen stellen vast dat toen de man zijn ouders doodde, hij in een zeer ernstige psychotische toestand verkeerde. Deze toestand heeft de keuzes en gedragingen van de man op dat moment volledig bepaald.

Hallucinaties en wanen

De man had beangstigende hallucinaties en wanen, waardoor hij geen andere uitweg zag dan het ombrengen van zijn ouders. De deskundigen concludeerden dat er een volledig causaal verband is tussen de psychose en de bewezen verklaarde feiten. Vanwege dit causale verband oordeelt de rechtbank dat de feiten niet aan de man kunnen worden toegerekend. De rechtbank ontslaat hem daarom van alle rechtsvervolging.

Geen moord

Omdat de man in een psychotische waan handelde, vindt de rechtbank dat er sprake is van doodslag en niet van moord. Bij moord moet er namelijk sprake zijn van een vooropgezet plan.

Maatregel

Dat de rechtbank de man van alle rechtsvervolging ontslaat, betekent dat aan hem geen straf kan worden opgelegd. Wel ziet de rechtbank aanleiding een tbs-maatregel met dwangverpleging op te leggen. De rechtbank vindt net als de deskundigen dat de man moet worden behandeld voor zijn ziektebeeld. De behandeling zal onder andere vanwege de complexiteit van zijn ziektebeeld en de grote kans op herhaling plaatsvinden in een kliniek met uitgebreide forensische deskundigheid en een hoog zorg- en beveiligingsniveau.