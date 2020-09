Man aangehouden brandstichting Mijdrecht

De politie heeft dinsdag een 21-jarige man uit Wilnis aangehouden omdat hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een autobrand aan de Heemraadsingel in Mijdrecht op de zaterdagochtend 6 juni.

Dit naar aanleiding van een onderzoek door de recherche. Onderzocht wordt of de man ook betrokken is geweest bij andere autobranden in de regio.