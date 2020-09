Auto zakt weg in sinkhole in Boxtel

Bewoners van de Dommeloord in Boxtel keken donderdagochtend vroeg vreemd op toen zij buiten kwamen, de straat was veranderd in een waterval. Twee gesprongen waterleidingen waren hiervan de oorzaak. De hulpdiensten kregen even voor 06.00 de melding van de dubbele leidingbreuk.