Man doodgeschoten in Rotterdamse wijk Feijenoord

Woensdagavond is in Rotterdam een man neergeschoten. Het slachtoffer overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Dit meldt de politie donderdag.

Zwaargewonde man in auto

Rond 21.00 uur troffen voorbijgangers rond 21.00 uur op de Parallelweg in een auto een zwaargewonde man aan. 'Direct werd het slachtoffer gereanimeerd maar helaas is de man aan zijn verwondingen overleden', aldus de politie.

Politieonderzoek

De politie startte een onderzoek naar toedracht van het incident. Daarbij werd de omgeving afgezet en werd ondermeer een forensisch onderzoek gestart om eventuele sporen in kaart te brengen. De politie is op zoek naar mensen die tussen 20.00 en 21.00 uur iets hebben gezien of gehoord. Ook verzamelt de politie camerabeelden.