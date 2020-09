Veel rookontwikkeling bij woningbrand Schijndel

Geen gewonden

Terwijl de brandweer het vuur doofde dat in een slaapkamer op de bovenverdieping woedde, hield de politie omstanders op afstand. De bewoner van de woning was bij aankomst van de hulpverleners al buiten en raakte niet gewond. De woning is door de brandweer geventileerd, evenals de naastgelegen woning, maar daar hing weinig rook. De woningbouwcorporatie en Salvage zijn in kennis gesteld.