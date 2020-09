Woning in Enschede meerdere keren beschoten

In de nacht van donderdag op vrijdag is er een woning aan de Doctor P. van Hoekstraat in Enschede meerdere keren beschoten. 'We zijnop zoek naar getuigen en camerabeelden', zo meldt de politie vrijdag.

Kogelgaten in ruit

De bewoner van het huis lag te slapen toen het huis onder vuur werd genomen. In de ruit zijn kogelgaten aangetroffen. 'De melding kwam rond 05.30 uur bij de politie binnen, maar onderzoek heeft uitgewezen dat de beschieting tussen 02.00 en 03.00 heeft plaatsgevonden', aldus de politie.

Niemand gewond

Bij de beschieting raakte niemand gewond. Uiteraard doet de politie er alles aan om de dader(s) op te sporen. Vooralsnog is er niemand aangehouden.

Melden

De politie is een groot onderzoek gestart. Er is buurtonderzoek verricht en de forensische opsporing is ingezet. Daarnaast kunnen getuigen een belangrijke rol spelen. Mensen die iets opvallends hebben gehoord of gezien of weten wie hierachter zit worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.