BOVAG: schrap nú boete op vervroegd uittreden

Het voor vijf jaar schrappen van de boete op een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) is reeds door werkgevers en werknemers afgesproken in het Pensioenakkoord en zou begin 2021 in moeten gaan. Maar BOVAG stelt dat die maatregel nú al nodig is en zo snel als mogelijk moet worden ingevoerd.

De les van de vorige crisis is dat we niet massaal jongeren en met name leerlingen aan de kant moeten zetten. Rond 2008 verdwenen leer-werkplekken als sneeuw voor de zon, waardoor er later een tekort aan instromende technici ontstond. Dat kan voorkomen worden door de tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing op de kortst mogelijke termijn in te laten gaan. De onvermijdelijke herstructurering in de branche moet zo slim mogelijk uitgevoerd worden, met behoud van (BBL-)leerlingen en jongere werknemers en met een elegante manier om oudere werknemers, die vaak extra zwaar werk moesten doen, versneld te laten uittreden Zonder torenhoge boete. BOVAG vindt op dit punt ook de vakbonden aan zijn zijde.

De haast zit hem er overigens ook in dat BBL-leerlingen vóór 1 januari 2021 hun leer-werkplek gevonden moeten hebben.

Kwart krimpt personeel in

In de jongste BOVAG Coronamonitor zegt 24,7 procent van de BOVAG-ondernemers afscheid te moeten nemen van personeel. In 59,1 procent van die gevallen gaat het om werkplaatsmedewerkers. De situatie in de branche is dan ook nijpend. 47,9 procent heeft te maken met omzetverlies. Tegemoetkoming in de loonkosten is de meest genoemde behoefte (50,1 procent) als het gaat om overheidssteun.

Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord van juni 2019 is afgesproken dat werkgevers met oudere werknemers afspraken kunnen maken over eerder stoppen met werken, zonder dat de regeling als een RVU (regeling vervroegde uittreding) wordt gezien. De RVU-vrijstelling is aangekondigd als een tijdelijke maatregel (voor een periode van vijf jaar) en gaat op 1 januari 2021 in. Wanneer deze echter pas op 1 januari 2021 ingaat, is dit in de sector deels ‘mosterd na de maaltijd’. We lopen dan het risico dat werkgevers uit het oogpunt van kosten zullen kiezen voor het laten gaan van leerlingen en jongeren, met grote gevolgen in een sector waar de technologie zich in razend tempo ontwikkelt.