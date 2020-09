Pool richtte Amsterdamse nep-bank op voor zwart geld uit Oost-Europa

De verdachte was bezig zich in Nederland te vestigen. Hij had voor een jaar een kapitale villa aan het water in Zwammerdam gehuurd en vooruit betaald. Maar toen hij zich wilde inschrijven bij de gemeente Alphen aan den Rijn liep het mis. De baliemedewerkster had een cursus vervalste identiteitspapieren gevolgd en herkende zijn Litouwse paspoort als namaak.

De man werd ter plekke aangehouden. Hij bleek ook nog een vervalst Italiaans rijbewijs en een vervalste Litouwse identiteitskaart bij zich te hebben. De politiemensen besloten daarop om een kijkje te nemen in zijn villa. Daar troffen zij verschillende stempels aan voor het namaken van documenten, allerlei vervalste papieren en promotiemateriaal van een onbekende vliegtuigmaatschappij.

Accountmanagers

Verder onderzoek leerde dat de huur van 62.000 euro door hem betaald was vanaf een Tsjechische rekening van Custos Trust Sro. In Nederland had hij inmiddels als filiaal Custos Trust BV opgericht in Amsterdam. Wie contact opnam met een van de vele accountmanagers van deze ‘bank’, kwam per e-mail of telefoon vermoedelijk altijd bij verdachte zelf uit.

Op de Tsjechische rekening hadden de Tsjechische autoriteiten kort beslag gelegd omdat zij de herkomst van de 4,1 miljoen die hierop stond, niet vertrouwden. En terecht. Want Custos wierf klanten met teksten als: “All wealth that is handled by Custos is protected and kept secret from government and tax agencies of all sorts”. Op verzoek van Nederland werd er opnieuw beslag gelegd op de rekening.

Photoshop

Inmiddels bleek de onbekende vliegtuigmaatschappij niet te bestaan. Het promotiemateriaal en ook de filmpjes waren nep. Waarschijnlijk heeft de verdachte - technisch knap - zijn eigen logo op bestaande filmpjes van echte vliegtuigmaatschappijen ge-photoshopt. Uiteraard werden de geboekte chartervluchten per privéjet nooit geleverd. Een Nederlands slachtoffer heeft hiervan ook aangifte gedaan.

De speurtocht naar de herkomst van de 4,1 miljoen bracht een bijna onuitwarbare kluwen van tussenpersonen, brievenbusfirma’s en agentschappen aan het licht in Tsjechië, Cyprus, Ierland en Liechtenstein. Uiteindelijk bleek 4 miljoen te kunnen worden teruggebracht op de Slowaakse eigenaar van een beveiligingsbedrijf. Het gaat om een onderneming die uitgebreid in het nieuws is geweest omdat de vermoorde journalist Kuciak er onderzoek naar deed. De eigenaar heeft zich ook als benadeelde partij gesteld in dit proces. Wat het OM betreft gaat het hier om zwart geld en dienen de tegoeden van de Tsjechische rekening verbeurd verklaard te worden. Hetzelfde geldt voor de Range Rover Velar waarin de verdachte rondreed.

Filmisch

Volgens de officier van justitie heeft de 32-jarige Pool zich schuldig gemaakt aan witwassen, het bezit van valse reisdocumenten, oplichting en verboden wapenbezit. In de Zwammerdamse villa is ook een veerdrukwapen gevonden.

“Een nep-vliegtuigmaatschappij, nep-contracten, een nep-bank met nep medewerkers, een nep-identiteit. Het kan filmisch overkomen”, sprak de officier op zitting. “Maar verdachte schepte nadrukkelijk een faciliteit waar crimineel geld anoniem kon worden gestald. Klanten, notarissen, banken en beslagrechters heeft hij daarbij vakkundig om de tuin geleid. En hij stuurde de Nederlandse justitie doelbewust op een ghost-hunt naar waarschijnlijk niet bestaande getuigen. In de hoop dat van uitstel afstel zou komen. Ik acht een celstraf van vijf jaar passend en geboden.”

De uitspraak is over twee weken. Na het uitzitten van zijn Nederlandse straf zal de man worden overgedragen aan Polen waar hij wordt gezocht voor het verkopen van niet bestaande Cessna’s.