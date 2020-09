Bijzondere 76e Airborne Herdenking op de Ginkelse Heide in Ede

De Airborne herdenking op de Ginkelse Heide in Ede is voorbij. De herdenking op de Ginkelse Heide vond in besloten kring plaats.

Burgemeester René Verhulst is als gastheer van deze dag blij met het goede verloop van de herdenking: “Ondanks het besloten karakter was het in meerdere opzichten een bijzondere dag. Een mooie en plechtige herdenking van Operatie Market Garden, met een indrukwekkende stilte. Een moment om stil te staan bij de moed van onze bevrijders en de waarde van vrijheid.”

Herdenking

Tijdens de herdenking werd er gesproken door burgemeester René Verhulst, Generaal Ron Smits van 11 Luchtmobiele Brigade, ds. Richard Smith en Adam Jowett van The Parachute Regiment. Tijdens de speeches werd de nadruk gelegd op de moed van onze bevrijders en het offer dat zij en de lokale bevolking brachten.

De burgemeester benadrukte in zijn speech dat het dit jaar anders is dan anders: “Het coronavirus domineert ons dagelijks leven. Daardoor zijn we hier maar met enkelen aanwezig en kan er vandaag niet gesprongen worden. Het grootste gemis zijn de veteranen, de strijders van toen. En hoewel zij al op zeer hoge leeftijd zijn hoop ik van harte dat ik ze volgend jaar hier weer mag begroeten. Hun plek wordt vandaag trots ingenomen door jonge para’s. Mannen en vrouwen die zich vandaag de dag nog steeds inzetten voor vrede, veiligheid en vrijheid in de wereld.”

Vandaag buigen we voor de vele slachtoffers die hier gevallen zijn en voor de overlevenden, die hier vandaag helaas niet kunnen zijn. Voor hen die vielen voor ons vaderland. En voor hen die hun leven waagden voor dat van anderen. Om te kunnen vieren dat we 75 jaar vrij zijn. Dat wij in vrijheid kunnen leven, keuzes kunnen maken en dat gezamenlijk kunnen herdenken, beseffen en beleven. Opdat wij nooit vergeten.”

Veteraan John Jeffries

Ter nagedachtenis aan de eind augustus overleden Market Gardenveteraan John Jeffries legde de burgermeester met het kindercollege van Ede een Poppy bij het Landmark op de heide. Vorig jaar werd dit Landmark nog door de heer Jeffries onthuld. De Brit viel tijdens de oorlog in handen van de Duitsers en verbleef in gevangenkampen. Hij probeerde te ontsnappen en werd uiteindelijk bevrijd door het Amerikaanse leger. Hij logeerde elk jaar bij een gastgezin om bij de Market Garden herdenking te zijn.

Alternatief programma Airborne

Vanwege corona was er dit jaar een uitgebreid alternatief programma rond de Airborne, met onder meer een succesvolle filmweek in Pathé. Op de heide staat