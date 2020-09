Jonge vrouw vast in speeltoestel

De brandweer moest er zaterdagavond aan te pas komen toen een jonge vrouw vast zat in een speeltoestel. Dit gebeurde in een speeltuin op de hoek van de Hendrik Verheeslaan met de Hoogheem in Boxtel.

De jonge vrouw was in een ongelukkig positie terecht gekomen waar ze zelfstandig niet meer uit vandaan kon komen. Gelukkig was ze niet alleen en al snel werd de brandweer opgetrommeld. Ook met hulp lukte het niet om haar te bevrijden zonder het speeltoestel kapot te knippen. Met een hydraulische schaar werd een ijzeren stang van het toestel doorgeknipt waarna de jonge vrouw was bevrijd. Ze raakte niet gewond, wel had ze behoorlijk last gezien ze geruime tijd in een ongelukkige positie had gezeten.