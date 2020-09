Zeer plaatselijke 'sneeuwbui' in Schijndel

Wit

De 'sneeuw' viel precies in de fontein van de rotonde aan het Plein 1944. Onbekenden hebben deze volgegooid met zeep waardoor een dikke krakend witte schuimlaag de fontein bedekte.

Eerder

Het is niet de eerste keer dat er schuim in de rotonde is gegooid. Vorige keer was het zelfs zo erg dat het schuim ook op de rijbaan terecht kwam, dat was deze keer niet het geval. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is niet bekend.