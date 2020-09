Molenaar raakt bekneld in molen

Maandagmiddag raakte de molenaar met zijn voet bekneld tijdens zijn werk in de korenmolen De Zwaluw aan de Van Echtenstraat in Hoogeveen.

Slijptol

De brandweer, ambulance, politie en het Mobiel Medisch Team (MMT), dat per traumahelikopter kwam, kwamen ter plaatse om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. De reddingoperatie nam veel tijd in beslag. Met een slijptol moest zijn voet vrij gelegd worden, een extra moeilijke klus omdat het extreem brandgevaarlijk is. Uiteindelijk lukte het om de molenaar te bevrijden.